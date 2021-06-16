شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / دمج التقاعد والتأمينات .. لا تأثير على ألية صرف المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توحيد مظلة الحماية التأمينية وتوفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة

- استمرار تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، أن "عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

وأكدت أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.

ولفت إلى أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.