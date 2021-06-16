شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / خاص لـ ”الخليج 365” : «البنادول» محظور في جمارك مطارات جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت ”الخليج 365” أنه صدر تعميم يفيد بحظر أدوية البنادول اكسترا ، في جمارك مطار جورجيا.

وتضمن التعميم تنويه سفارة المملكة لدى جورجيا واالذي يوضح بأن إدارة جمارك مطارات جورجيا حظرت بعض الادوية على الراكب حملها إلا بوصفة طبية مترجمة ومن ضمن هذه الأدوية "حبوب البنادول اكسترا ، وفيفادول بلص.

ونبهت السفارة بعدم حمل أدوية للقادمين إلى جورجيا إلا بوصفة طبية مترجمة تفاديا لأي إشكاليات قد يتعرض لها الراكب.