الشؤون الإسلامية تتيح إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد بـ6 شروط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ اليوم تعميمًا بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

شروط إقامة صلاة الجنائز

وتضمن التعليم تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها.

كما تضمن التعميم أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة؛ وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة وعدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن (3) جنائز في الوقت الواحد.

شارك الخبر