أجواء حارة ومرهقة واشتداد موجة الغبار يومي الخميس والجمعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تزداد شدة موجة الغبار التي تشهدها عدة مدن في المملكة، يومي الخميس والجمعة خاصة على المنطقة الشرقية مع استمرار رياح البوارح حيث تهب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، وسط أجواء حارة ومرهقة.

أسباب موجة الغبار

وقال المركز إن اشتداد موجة الغبار بسبب سيطرة مرتفع جوي في شمال وشمال غرب الجزيرة العربية بالتزامن مع امتداد المنخفض الهندي الموسمي عبر الخليج العربي نحو المنطقة الشرقية والكويت، حيث يؤدي الفرق الكبير في الضغط الجوي ما بين الأنظمة الجوية إلى هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة نحو تلك المناطق وتعرف تلك الرياح باسم الرياح البوارح.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

شارك الخبر