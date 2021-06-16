هل تتأثر حصة الموظف بعد دمج التقاعد والتأمينات؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت التأمينات الاجتماعية أن نسبة الاستقطاع من راتب الموظف لن تتأثر بقرار دمج التقاعد والتأمينات الذي صدر أمس من مجلس الوزراء.

لا تأثير لعملية دمج التقاعد والتأمينات

وأشارت التأمينات إلى أن قرار الدمج لن يؤثر كذلك على طريقة التقديم على التقاعد المبكر ولا على طريقة احتساب المعاش للمتقاعدين الحاليين أو للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

وفي وقت سابق أشارت التأمينات إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

تعزيز مكانة الصندوق التقاعدي

وكان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان أكد أمس أن قرار الدمج يأتي امتدادًا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظامًا تكافليًا يعزز الحماية الاجتماعية.

وحول تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي بيّن الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.

وأوضح أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.

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