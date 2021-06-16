مراهقة تروي تفاصيل التحرش بها في مطار القاهرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

ألقت السلطات المصرية القبض على أحد عمال مطار القاهرة الدولي المعروف إعلاميًا بـ” متحرش المطار”، بعد قيامه بتصوير إحدى الراكبات القادمة من بيروت للقاهرة من الخلف.

تفاصيل ضبط متحرش مطار القاهرة:

وقررت النيابة العامة حبس موظف المطار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تصوير الفتيات من الخلف، بحسب روسيا اليوم.

وعقبت شركة ميناء القاهرة الجوي، على الواقعة في بيان لها، أعلنت خلاله إيقاف العامل، مؤكدة حرصها على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب المكلف به من جميع العاملين.

فتاة المطار تروي تفاصيل الواقعة:

وفي سياق متصل، روت الراكبة صاحبة الواقعة، تفاصيل ما تعرضت له، بالقول:” إنها أثناء عودتها من بيروت إلى مصر، ووقوفها في الطابور لاستلام الشنط، فوجئت بشخص، يقوم بتصويرها من الخلف، موضحة أن أصحابها لاحظوا ذلك، وطلبوا من هذا الشخص مشاهدة الصور”.

وأضافت، خلال مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم استدعاء الأمن بعد الواقعة مباشرة للتحقيق في الواقعة وإلزام العامل بإزالة الصور التي التقطها.

متحرش المطار:

وانتشر مساء الاثنين الماضي الموافق 14 يونيو ، مقطع فيديو يتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت إلى القاهرة بتعرضها للتصوير من أحد العاملين والمعروف باسم متحرش المطار، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

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