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شكرا لقرائتكم صحة حفر الباطن ترصد 134 مخالفة للإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16
صحة حفر الباطن ترصد 134 مخالفة للإجراءات الاحترازية
تمت إحالتها إلى الجهات المختصة
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
نفذت فرق الأمن والسلامة بصحة حفر الباطن 120 جولة رقابية على المنشآت الصحية للتأكد من التزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تم رصد 134 مخالفة خلال مجريات الجولة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
جولات مستمرة:
وأكدت صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزام المنشآت الصحية بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
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