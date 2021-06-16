، النيابة العامة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن توقعان اتفاقية تعاون ،

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وقّع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أ.د. إيناس بنت سليمان العيسى، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والجامعة اليوم الأربعاء 6-10-1442هـ، في المقر الرئيس للنيابة العامة.
وتضمنت الاتفاقية مجموعة من الأطر العامة التي تنظم التعاون المشترك بين الجهتين مثل تنفيذ البرامج التدريبية والبحثية، وعقد ورش العمل المشتركة، وتبادل الاستشارات والخبرات، والاستفادة من المرافق والخدمات المساندة التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.
وقال الشيخ "الشلعان": إن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز ثراء المرأة العلمي في المجال العدلي الجزائي خاصة، والمجال القانوني بشكل عام، من خلال العديد من البرامج العلمية القانونية التي تتشارك بها الجهتين، وأضاف أن توقيع هذه المذكرة تأتي وفق خطة النيابة العامة لتطوير أعمالها النيابية من خلال عقد الشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية، خاصة في مجالات تمكين المرأة ودعم فاعليتها في المجتمع، بما يحقق رؤية المملكة (٢٠٣٠).
من جانبها، أشارت الدكتورة "العيسى" إلى أهمية دور النيابة العامة العدلي في المجتمع، وتعزيزها لمكانة ودور المرأة في المجال القانوني، بما يحقق التوازن العدلي بين كافة شرائح المجتمع بلا استثناء، مؤكدةً أن استراتيجية الجامعة في الشراكة مع الجهات الأخرى يأتي في إطار التكامل بـين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي العلمي وربطه بالجوانب العملية، في ظل التقدم الذي تشهده المملكة في المجالات كافة بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة أدامها الله.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 02:47 PM
تضمّنت مجموعة من الأطر العامة التي تنظم التعاون المشترك بين الجهتينالنيابة العامة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن توقعان اتفاقية تعاون
وقّع وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أ.د. إيناس بنت سليمان العيسى، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والجامعة اليوم الأربعاء 6-10-1442هـ، في المقر الرئيس للنيابة العامة.
وتضمنت الاتفاقية مجموعة من الأطر العامة التي تنظم التعاون المشترك بين الجهتين مثل تنفيذ البرامج التدريبية والبحثية، وعقد ورش العمل المشتركة، وتبادل الاستشارات والخبرات، والاستفادة من المرافق والخدمات المساندة التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.
وقال الشيخ "الشلعان": إن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز ثراء المرأة العلمي في المجال العدلي الجزائي خاصة، والمجال القانوني بشكل عام، من خلال العديد من البرامج العلمية القانونية التي تتشارك بها الجهتين، وأضاف أن توقيع هذه المذكرة تأتي وفق خطة النيابة العامة لتطوير أعمالها النيابية من خلال عقد الشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية، خاصة في مجالات تمكين المرأة ودعم فاعليتها في المجتمع، بما يحقق رؤية المملكة (٢٠٣٠).
من جانبها، أشارت الدكتورة "العيسى" إلى أهمية دور النيابة العامة العدلي في المجتمع، وتعزيزها لمكانة ودور المرأة في المجال القانوني، بما يحقق التوازن العدلي بين كافة شرائح المجتمع بلا استثناء، مؤكدةً أن استراتيجية الجامعة في الشراكة مع الجهات الأخرى يأتي في إطار التكامل بـين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي العلمي وربطه بالجوانب العملية، في ظل التقدم الذي تشهده المملكة في المجالات كافة بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة أدامها الله.
، النيابة العامة وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن توقعان اتفاقية تعاون ،
المصدر : الخليج 365
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