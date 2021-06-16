- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 130 يوماً 1588 مسجداً؛ حرصاً على سلامة المصلين.
وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة مساجد بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي حرصًا على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 02:42 PM
بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 130 يوماً 1588 مسجداً؛ حرصاً على سلامة المصلين.
وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة مساجد بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي حرصًا على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
، "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.