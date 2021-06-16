شكرا لمتابعة خبر عن فتيات سعوديات يتحولن من احرار الى ملك يمين لشاب في كندا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

فضح مقطع فيديو الطريقة التي يتعامل بها الشاب الهارب في كندا فيصل بن ناصر مع الفتيات السعوديات اللاتي يحثهن على الهرب من المملكة تحت زريعة الحصول على الحرية.

وقال ناصر في بث مباشر مع إحدى الفتيات الهاربات إلى لندن إنها ليست زوجته وإنما يتعامل معها من باب ما ملكة يمينه، لترد الفتاة إنها مثل زوجته، في مشهد يوثق العلاقة المريبة وما يحدث مع الفتيات الهاربات بعد تشجيعهم على الهرب.

ولم يكن هذا المشهد الأخير من الفضائح التي تورط فيها الهارب فيصل الذي ثبت تورطه في العمل لصالح مخابرات إحدى الدول، بل أطلق أمس شائعة "انتحار الفتاة السعودية هدى العمري" والتي عانت من التشرد في شوارع لندن بعد هروبها وتخلي الجميع عنها.

وظهر الفيصل في العديد من المشاهد وهو يتعاطى المخدرات وبجانبه العديد من الفتيات، ويطالبهن زوراً بالحديث عن تجاربهم خارج المملكة والحرية المزيفة التي حصلوا عليها.