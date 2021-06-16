شكرا لمتابعة خبر عن "الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (5) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية والهندية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.