شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية: لقاح كورونا يقلل دخول المصابين للعناية بنسبة 96% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت استشارية مكافحة العدوى الدكتور مها العلاوي أن وزارة الصحة العامة البريطانية وجدت بأن المصابين بالسلالة المتحور ممن أحذو اللقاح هم أقل عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 96%.

وقالت الاستشارية العلاوي لقناة " الإخبارية " أن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وحتى في حالة الإصابة يساعد المصابين على عدم الاحتياج إلى العناية المركزة.

وأكدت على ضرورة أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا في المملكة حتى الآن، عبر ما يزيد عن 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق البلاد.