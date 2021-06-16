شكرا لمتابعة خبر عن غياب قطار المشاعر المقدسة عن موسم حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن عدم عمل قطار المشاعر المقدسة - استثنائياً - في موسم حج هذا العام.

وأوضحت أن ذلك على أن تتولى الحافلات مهمات النقل الترددي بين مكة المكرمة ومشعر منى والعكس، ومن مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى مكة المكرمة، بحسب "عكاظ" .

ومن جانبه، صرح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن عدم وجود أي زيادات في سكن الحجاج، لافتًا إلى أن الوزارة ستتدخل في حالة حدوث أي مخالفات في هذا الشأن.