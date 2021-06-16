شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. طلبة "أم القرى" ينالون تكريم الفيصل بمبادرتين تقنيتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

كرَّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل طلبة كلية الحاسب الآليِّ ونُظُم المعلومات بجامعة أم القرى الفائزين بجوائز مسابقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعيِّ؛ إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافيِّ المقامة في قُبَّة جدة؛ لابتكار أفكار ريادية تقنية تدعم الجهود الوطنية لخدمة منطقة مكة، بمشاركة الجامعات والجهات ذات العلاقة.

وحصد مقترح "التجويد الرقميّ" المركز الثاني ضمن تحدي مسار الحج والعمرة، قدمنه الطالبات: ندى سعيد الغامدي، أشجان محمد بسري، أسماء أحمد الثقفي، تقى عصمت الله أنديجاني، وهو تطبيق تقنيٌّ يركِّز على أتمتة مراقبة تفويج الحجاج بجسر الجمرات على 3 مراحل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعيِّ.

كما حاز تطبيق "دُري" على الجائزة الثانية في مسار الخدمات، قدمنه مجموعة من الطالبات هن: رغد محمد الدعيس، جمانة محمد فرج، ربى تركي الغامدي، شيماء عبدالرحمن العطاس، ويستهدف التطبيق خفض تكاليف إنارة المساحات المخصصة للمشي والملاعب، بالإفادة من الطاقة الحركية فيها، وترصيف المناطق الأكثر استهلاكًا بإضافة ألواح بيفجن التي تحوِّل طاقة المشي عليها إلى كهرباء.

وأكَّد رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب على دور المؤسسات التعليمية في استثمار إمكاناتها التقنية وتمكين الطلبة من المشاركة في بناء الوطن وتشييده بأفكارهم الإبداعية بالتعاون مع القطاعات المختلفة، مما يسهم في توحيد الجهود وأتمتة العمل المشترك؛ لتجويد الخدمات سواء المقدمة للمجتمع أو المخصصة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

بدوره أوضح عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات د. سعود العتيبي أن الكلية شاركت في المسابقة بـ 5 فرق مكونة من 20 طالبًا وطالبةً ضمن مجالات مختلفة لمسارات التحدي، قدم خلالها المشاركون عددًا من الأفكار الريادية لتطبيقات تقنية تسهم في تجويد الخدمات المقدمة في المنطقة، مما ينعكس على تطوير مهارات الطلبة وتفعيل دورهم في خدمة وطنهم بمكتسباتهم العلمية.

وأفاد د. العتيبي أن جميع المقترحات المشاركة في المسابقة خضعت لمراجعة ومتابعة من جهات الجامعة ذات العلاقة؛ لتجويدها ووضع المقترحات التطويرية لها، لتكون أفكارًا تقنية قابلة للتبنِّي والتنفيذ سواء داخل الجامعة أو خارجها، مشيدًا بجهود إمارة منطقة مكة المكرمة لتعزيز دور تقنيات الحاسب الآلي ودعم استخدامات الذكاء الاصطناعيِّ لتطبيقات تسهم في بناء مفهوم مكة الذكية.

وتتضمن المشاركات الأخرى مبادرات تقنية لمسار تحدي الحج والعمرة تتلخص في تطبيق "همة مكة" الذي يعمل على تحليل بيانات المراجعين للوحدات الصحية أثناء الحج، والتنبؤ بالحالات المعرَّضة لذبحة قلبية قبل حدوثها بساعات، مما يمكِّن القطاع الصحيِّ من الاستعداد المسبق لاستقبال الحالة، كما يستهدف تطبيق "النور" جمع بيانات الحجاج عبر بطاقات ذكية تسجِّل تحركاتهم وتنقلاتهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم، وتقدَّم البيانات للجهات المختصة؛ للإفادة منها في بناء خطة تنظيمية لإدارة الحشود بكفاءة عالية، فيما جاء تطبيق "تكامل" ضمن مسار تحدي السياحة والترفيه؛ ليقدم تخطيطًا مفصلًا لرحلات السياحة الداخلية، كما يعرض قوائم الخدمات المتوفرة في المزارات السياحية ومعلومات إثرائية عنها للزوار.

وشاركت الجامعة في لقاء تطوير القدرات الرقمية المصاحب لجلسات أيام مكة للبرمجة، مثَّلها وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال د. علي الشاعري بمحور "الابتكار الرقمي"، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزايدي بمحور "تفعيل دور الجامعات لإكساب المهارات الرقمية الحديثة"، كما زار عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة معرض مشروعات مكة الرقمي، وتعرفوا على المبادرات التقنية المقدمة من طلبة الجامعة في المسابقة.