شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

قامت صحة الشرقية بتدريب أكثر من 100 ممارس صحي عبر دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية التي نظمتها بالتعاون مع قسم الحماية من الإشعاع، كما نفّذت العديد من البرامج التدريبية لتطوير الكوادر الصحية حيث تم تدريب ١٠٠٠ ممارس صحي على مستوى مستشفيات المنطقة الشرقية عبر دورة خيمة التطهير الكيميائي ،وعمل ٤ دورات إسعافات أولية جراء الحوادث المرورية و تدريب 100رجل أمن من منسوبي وزارة الداخلية ، وكذلك تدريب قرابة 300 شخص من مختلف أفراد المجتمع عبر فعاليات الأيام العالمية .

وأوضحت صحة الشرقية أن إدارة الطوارى والأزمات تعمل على تشغيل وحدات التخطيط والاستعداد للطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتحديث خطط الطوارئ حيث تم تنفيذ ٣٣ فرضية لفشل الغازات الطبية إضافةً إلى تقييم ٣٣ فرضية عبر الزيارات الميدانية للمنشأت الصحية