شكرا لمتابعة خبر عن المركز التوجيهي بفرع الأمر بالمعروف بالباحة يستقبل مدير شرطة المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

استقبل المركز التوجيهي بغابة رغدان التابع لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، الذي اطلع على محتويات المركز وما يقدمه من برامج توعوية ووقائية، وما يوظفه من وسائل توعوية وتقنيات متنوعة (مرئية ومسموعة) لتوعية مرتاديه من السياح والزوار، حرصاً من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المساهمة في خدمة السياح والمتنزهين وإيصال رسالتها السامية لهم وعرض الحملات النوعية التي أطلقتها بدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

من جانبه تقدم فضيلة مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي بشكره لسعادة اللواء الحربي على زيارته مبدياً ترحيبه وسعادته بذلك.