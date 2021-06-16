التأمينات الاجتماعية تجيب عن 10 أسئلة حول الدمج مع «التقاعد»

الرياض - محمد عبدالله - أجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أبرز الأسئلة الشائعة بعد قرار مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت أن قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين مضيفة أن القرار لا يغير أو يؤثر على طريقة التقديم على التقاعد المبكر.

وأوضحت أنه لا يوجد تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام، وذكرت أن الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية لا يزال مستمر بنفس الشروط والضوابط.

وأضافت أن شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين كما أن نسب الاشتراكات مستمرة كما هي ولم تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

وأشارت إلى أن سن التقاعد النظامي مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين مضيفة أن نظام مد الحماية التأمينية مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

ولفتت إلى أنه لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومي وتابعت: أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

اقرأ أيضًا:

«التأمينات» و«التقاعد»: لا تأثير للدمج على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية والتقاعدية

مجلس الوزراء يوافق على دمج مؤسسة «التقاعد» في «التأمينات الاجتماعية»