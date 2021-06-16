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النيابة العامة: 10 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة غسل الأموال

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن.

وأشارت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إلى أن العقوبة تشمل أيضًا إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة، ومصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

وذكرت أنه يتم منع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن السعودية بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها، مع نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية، وذلك وفقًا للمادة (32) من نظام مكافحة غسل الأموال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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