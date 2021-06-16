مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع هاشتاق «أنقذوا المعنفة ليان» بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، عن أنه يتابع واقعة الفتاة التي تعرَّضت للتعنيف من قبل ذويها بمنطقة الرياض؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي بهتشاق «انقذوا_المعنفة_ليان».

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر» ردًا على هشتاق «#انقذوا_المعنفه_ليان»: «جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة».

وكانت إحدى المتابعات لمركز بلاغات العنف الأسري قالت: «كفون ساعدوها محد يقدر يساعدها غيركم»، ليتفاعل معها المركز قائلا: «أختي العزيزة.. تم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك».

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