إحباط تهريب 250 ألف قرص كبتاجون للسعودية بجهود الأمن اللبناني

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان إحباط عملية تهريب 250 ألف قرص كبتاجونإلى السعودية، كانت مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وقالت المديرية في بيان رسمي لها، إنه بناء على توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول عملية تهريب كمية من حبوب الكبتاجون إلى المملكة العربية السعودية، وبعد إبلاغ عناصر الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنوا بتاريخ 1 يونيو الحالي من ضبط 37،2 كلج (نحو ربع مليون حبة) كبتاجون مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

3 متهمون في تهريب الكبتاجون إلى السعودية

وأوضحت أن معاملات الشحن تمت بواسطة بطاقة هوية مزورة، وتم تحديد هوية المتورطين الرئيسيين في العملية، وعددهم ثلاثة: أ. ع. (من مواليد عام 1999) وهو الرأس المدبّر للشبكة، ومن أصحاب السوابق بجرائم تهريب مخدرات، ومطلوب للقضاء بجرم مخدرات، د. أ. (من مواليد عام 1977، سوري) وم. س. (من مواليد عام 1984، لبناني).

وأضافت: «تم توقيفهم الأفراد الثلاثة واعترفوا أنهم يؤلفون شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها الموقوف الأول، الذي كلف الآخرين بالانتقال إلى منطقة البداوي (شمالي لبنان) واستلام شحنة مضخات المياه الكهربائية المهربة من سوريا والتي تحتوي على حبوب الكبتاجون، فعملا على نقلها إلى بيروت، ثم تواصلا مع شركة الشحن وسددا التكاليف بعد أن قاما بتخليص المعاملات بواسطة بطاقة هوية مزورة».

المخدرات اللبنانية والدخول إلى السعودية

وكانت الجمارك السعوديةفي ميناء جدة قد تمكنت، في أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر (5.3) مليون حبة، كانت مُخبأة في شحنة رمان، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

ورغم مرور أكثر من شهر على اتخاذ المملكة قرارًا بوقف استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان، بعد ضبط كميات كبيرة من حبوب الأمفيتامين داخل شحنة فواكه وخضروات قادمة من لبنان؛ فإن مستهدفي المملكة لجأوا إلى حيلة جديدة لإدخال المخدرات إلى السعودية عن طريق جديد عبر أوروبا من دولة النمسا، من خلال شبكة يديرها لبناني وعناصر تابعة لحزب الله اللبناني.

وألقت قوات الأمن في النمسا، القبض على نمساوي من أصول لبنانية يدير شبكة مخدرات بينها عناصر من حزب الله، مسؤولة عن تهريب الكبتاجون للمملكة عبر أوروبا، فيما أعلنت القوات اللبنانية تورط «حزب الله» في عملية تهريب 30 طنًا من الكبتاجون في النمسا متجهة إلى السعودية، مؤكدة أن صاحب مطعم لبناني الجنسية مسؤول عن شبكة المخدرات.

وكشف مراسل قناة «الإخبارية» في النمسا أن الشبكة تتكون من 15 شخصًا، رئيسها مواطن نمساوي من أصول لبنانية يدير مطعما، تجري بداخله عمليات تهريب المخدراتبالتنسيق مع شبكات تهريب من لبنان إلى بلجيكا ثم إلى النمسا ثم إلى السعودية، مؤكدًا -نقلًا عن الشرطة النمساوية- أن المخدرات المضبوطة لبنانية الصنع وتم جلبها إلى النمسا ووضعها في غسالات صناعية كبيرة ليتم شحنها بعد ذلك من الموانئ الإيطالية إلى المملكة العربية السعودية على شكل بضائع رسمية.

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