«التأمينات»: إجراءات التقديم لضم مدد الاشتراك لن تتأثر بـ«الدمج»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد أن قرار الدمج بين المؤسستين لن يؤثر على إجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات).

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني في ضوء ردها على عدد من الأسئلة الشائعة إلى أن قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على آلية التقديم على الخدمات والمعاملات، مشددة على أن سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين لن يتأثر.

وأضافت أنه لايوجد تغيير أو تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين بعد قرار دمج المؤسستين لافتة إلى أنه لايوجد تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

وأعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دمج " المؤسسة العامة للتقاعد " في " المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

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