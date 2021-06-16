مركز «الأرصاد» يتوقع أمطارًا رعدية على 4 مناطق ويحدّد موقعها

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة عسير يشمل (أبها - أحد رفيدة - النماص- خميس مشيط - رجال ألمع - محايل)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الدائر- العارضة - العيدابي - فيفا - هروب)، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيهًا إلى منطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يستمر حتى التاسعة مساءً ويشمل (الباحة – الحجرة – العقيق - المندق – بلجرشي - بني حسن).

وفي منطقة مكة المكرمة نبّه المركز إلى أمطار رعدية ، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل (أضم - الطائف - ميسان).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

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