شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مبادرات المملكة مع المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، معالي مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون تغير المناخ السيد جون كيري.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

كما تناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى جهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة السيدة مارتينا سترونغ، ورئيس فريق طموح المناخ والتنفيذ السيد جوناثان بيرشينج، ورئيس الابتكار والاكتمال العالمي السيد فارون سيفارام.