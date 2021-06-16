شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : التبرع بالأعضاء من الأعمال النبيلة التي يؤجر عليها الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - قيادتنا الحكيمة شاركت بالتسجيل في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء استشعاراً بالأجر العظيم

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، خليفة بن دخيل الضبيب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتبرع بالأعضاء "إيثار" يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل المجلس الجديد.

وقال سموه "إن التبرع بالأعضاء من الأعمال النبيلة التي يؤجر عليها الإنسان بعد وفاته وقد راينا قيادتنا الحكيمة – حفظها الله - تشارك في هذا العمل الإنساني من خلال التسجيل في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء استشعاراً بالأجر العظيم والعمل الإنساني الذي يلقاه الإنسان بتبرعه بأعضائه وإنقاذ حياة أكثر من إنسان في حاجة ماسة للمساعدة والتبرع".

وأثنى سموه على الدور الذي تقوم به الجمعية وحث أعضاء مجلس إدارتها على مواصلة الجهود للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى والتوعية بأهمية التسجيل في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء.

وقدم الأستاذ خليفة الضبيب شكره لسموه الكريم على دعمه المتواصل للجمعية وأنشطتها وبرامجها موكداً بأن مجلس الإدارة حريص على مواصلة النجاحات التي تحققت في الماضي وتطوير آداء الجمعية للقيام بدورها الخيري وأن المجلس في دورته الجديدة ضم مجموعة من أصحاب الخبرات والوجوه الشابة سعياً لرفع أداء عمل الجمعية.