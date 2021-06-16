فتح باب التسجيل في البكالوريوس التطبيقي المسائي بتقنية الأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي لخريجي الدبلوم ابتداءً من يوم 10 ذو القعدة الجاري ولمدة عشرة أيام عبر الرابط هنا.

تخصصات متاحة:

ويُتاح التدريب في تخصصات : الإدارة العامة، المحاسبة، دعم أنظمة الشبكات، الأمن السيبراني.

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