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فتح باب التسجيل في البكالوريوس التطبيقي المسائي بتقنية الأحساء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

فتح باب التسجيل في البكالوريوس التطبيقي المسائي بتقنية الأحساء

ابتداءً من يوم 10 ذي القعدة الجاري ولمدة عشرة أيام

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي لخريجي الدبلوم ابتداءً من يوم 10 ذو القعدة الجاري ولمدة عشرة أيام عبر الرابط هنا.

تخصصات متاحة:

ويُتاح التدريب في تخصصات : الإدارة العامة، المحاسبة، دعم أنظمة الشبكات، الأمن السيبراني.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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