صحة الرياض تغلق 52 منشأة صحية خالفت الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت صحة منطقة الرياض 52 منشأة ومؤسسة صحية خاصة، وذلك بعد رصد قصورها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين، حيث جاء ذلك بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.

إغلاق 52 منشأة:

وذكرت صحة الرياض أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين، إغلاق 52 منشأة لمدة خمسة أيام لمخالفة الإجراءات الاحترازية، منها 30 منشأة عادت للنشاط و6 منشآت تعود اليوم، و16 مستمرة في الإغلاق، حيث تواصل فرق الالتزام جولاتها الرقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، والمنشآت الصيدلانية.

وأوضحت أن الزيارات الرقابية تم تكثيفها لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 وكذلك بالاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

بلاغات:

وأكدت صحة الرياض أنها تتعامل بحزم مع مايصلها من بلاغات، وكذلك البلاغات الواردة إلى مركز بلاغات وزارة الصحة 937.

يذكر أن وزارة الصحة حثت في وقت سابق مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية و الإجراءات الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية .

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