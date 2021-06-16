- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أطلق المركز الوطني للأرصاد، برنامج اللقاء الشهري بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الأرصاد ودورها في المجتمع، وذلك ضمن برنامج "الأرصاد مهمة في حياتنا" ويعتمد اللقاء الشهري الذي أطلق عبر خدمة مساحات الصوتية عبر منصة تويتر لطرح المواضيع ذات الأهمية والمتداولة في المجتمع المتعلقة بالطقس والمناخ ويعتمد اللقاء على ترشيحات الجمهور للمواضيع التي يرغبون مناقشتها مع مختصي المركز.
وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للمتحدث الرسمي حسين القحطاني، إلى الاستفادة من المساحات التفاعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد أكبر جماهيرية في المملكة لدعم توجّه المركز في برامجه التوعوية التثقيفية.
وقال إن أول لقاء سيكون عن "تباين درجات الحرارة"، وهو الموضوع الأكثر تداولاً بين فئات المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي والأكثر طلباً في الاستفسارات، وسيكون بروتوكول اللقاء في استضافة خبراء معنيين في إطار تفاعلي مع الجمهور للرد على استفساراتهم وإيضاح الجانب العلمي والعملي فيما يتعلق بالقياسات الفعلية لدرجات الحرارة ودور المؤثرات عليها والجانب المتعلق بدرجة الشعور والإحساس.المركز الوطني للأرصاد
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 01:01 PM
قال: في بادرة تعد الأولى من نوعها بهدف توعية المجتمع"الأرصاد" يُطلق برنامج اللقاء التفاعلي عبر منصة تويتر
أطلق المركز الوطني للأرصاد، برنامج اللقاء الشهري بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الأرصاد ودورها في المجتمع، وذلك ضمن برنامج "الأرصاد مهمة في حياتنا" ويعتمد اللقاء الشهري الذي أطلق عبر خدمة مساحات الصوتية عبر منصة تويتر لطرح المواضيع ذات الأهمية والمتداولة في المجتمع المتعلقة بالطقس والمناخ ويعتمد اللقاء على ترشيحات الجمهور للمواضيع التي يرغبون مناقشتها مع مختصي المركز.
وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للمتحدث الرسمي حسين القحطاني، إلى الاستفادة من المساحات التفاعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد أكبر جماهيرية في المملكة لدعم توجّه المركز في برامجه التوعوية التثقيفية.
وقال إن أول لقاء سيكون عن "تباين درجات الحرارة"، وهو الموضوع الأكثر تداولاً بين فئات المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي والأكثر طلباً في الاستفسارات، وسيكون بروتوكول اللقاء في استضافة خبراء معنيين في إطار تفاعلي مع الجمهور للرد على استفساراتهم وإيضاح الجانب العلمي والعملي فيما يتعلق بالقياسات الفعلية لدرجات الحرارة ودور المؤثرات عليها والجانب المتعلق بدرجة الشعور والإحساس.
، "الأرصاد" يُطلق برنامج اللقاء التفاعلي عبر منصة تويتر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" يُطلق برنامج اللقاء التفاعلي عبر منصة تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.