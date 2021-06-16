محمد بن مسعود - الدمام - 16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 12:46 PM "بحري" إلى رتبة مقدم بالشؤون الفنية المركزية بجازان "بحري" إلى رتبة مقدم بالشؤون الفنية المركزية بجازان قلّد مدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بجازان العقيد المهندس عائل بن علي عثاثي، المقدم مازن بن محمد بحري، رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته. الكلمات المفتاحية ، "بحري" إلى رتبة مقدم بالشؤون الفنية المركزية بجازان ،

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