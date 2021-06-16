، إنجاز علمي.. جامعة الجوف تدخل التصنيف العالمي للجامعات QS ‏ ،

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حققت جامعة الجوف إنجازًا علميًّا، بدخولها التصنيف العالمي للجامعات، حسب منظمة QS للعام ٢٠٢٢؛ محققة المركز 701- 750 عالميًّا، والـ24 عربيًّا، و7 محليًّا؛ وذلك بعد أيام قليلة من حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل.
وبهذه المناسبة رفع رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما توليه القيادة من دعم لا محدود لقطاع التعليم في المملكة والذي نجني ثماره اليوم، كما ثمّن الدعم والمتابعة التي تلقاها الجامعة من قِبَل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولجميع منسوبي الجامعة الذين ساهموا في هذا الإنجاز التاريخي للجامعة.
جاء ذلك خلال استقبال "الشايع" لوفد الجامعة الذي شارك في حفل توزيع جوائز منظمة QS الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي؛ مؤكدًا أن الجامعة ماضية في تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح عميد البحث العلمي والمشرف على وحدة التصنيف الدولي بالجامعة الدكتور نبيل بن خليف الرويلي، أن الجامعة شكّلت فريق عمل للتصنيفات الدولية برئاسة سعادة رئيس الجامعة وبعضوية عدد من الخبراء من خارج الجامعة، استطاع بعمله الاحترافي أن يرتقي بالتصنيف الدولي للجامعة من خلال إعداد رؤية استراتيجية واضحة أسهمت في أن تجعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.
جامعة الجوف
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 12:38 PM
الشايع أكد المضيّ في تحقيق أهدافها التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030إنجاز علمي.. جامعة الجوف تدخل التصنيف العالمي للجامعات QS
حققت جامعة الجوف إنجازًا علميًّا، بدخولها التصنيف العالمي للجامعات، حسب منظمة QS للعام ٢٠٢٢؛ محققة المركز 701- 750 عالميًّا، والـ24 عربيًّا، و7 محليًّا؛ وذلك بعد أيام قليلة من حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل.
وبهذه المناسبة رفع رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما توليه القيادة من دعم لا محدود لقطاع التعليم في المملكة والذي نجني ثماره اليوم، كما ثمّن الدعم والمتابعة التي تلقاها الجامعة من قِبَل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ولجميع منسوبي الجامعة الذين ساهموا في هذا الإنجاز التاريخي للجامعة.
جاء ذلك خلال استقبال "الشايع" لوفد الجامعة الذي شارك في حفل توزيع جوائز منظمة QS الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي؛ مؤكدًا أن الجامعة ماضية في تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح عميد البحث العلمي والمشرف على وحدة التصنيف الدولي بالجامعة الدكتور نبيل بن خليف الرويلي، أن الجامعة شكّلت فريق عمل للتصنيفات الدولية برئاسة سعادة رئيس الجامعة وبعضوية عدد من الخبراء من خارج الجامعة، استطاع بعمله الاحترافي أن يرتقي بالتصنيف الدولي للجامعة من خلال إعداد رؤية استراتيجية واضحة أسهمت في أن تجعل للجامعة موقعًا مميزًا بين الجامعات العالمية.
، إنجاز علمي.. جامعة الجوف تدخل التصنيف العالمي للجامعات QS ،
المصدر : الخليج 365
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