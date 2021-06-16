شكرا لقرائتكم خبر عن 3700 مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ تجمّع صحي الشرقية 3779 زيارة للمرضى المسجلين في البرنامج في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية, وذلك خلال شهر مايو العام 2021م.

كما قدّم البرنامج خدمة التطعيم في المنازل بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) لـ 2165 مستفيداً و 4196 مرافقاً للمستفيدين كجرعة أولى، و235 كجرعة ثانية، وذلك خلال الفترة نفسها .

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية، لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم، وفقاً لمعايير معتمدة.

يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب و القساطر، والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، و الخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.