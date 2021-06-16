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شكرا لقرائتكم نصيحة من استشارية للمواطنين: خذوا اللقاح لهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16
نصيحة من استشارية للمواطنين: خذوا اللقاح لهذه الأسباب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت استشارية مكافحة العدوى الدكتور مها العلاوي أن وزارة الصحة العامة البريطانية وجدت بأن المصابين بالسلالة المتحورة ممن أخذوا اللقاح هم أقل عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 96%.
لقاح كورونا:
ووجهت الاستشارية خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية نصيحة إلى المواطنين بأخذ اللقاح وقالت: إن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وحتى في حالة الإصابة يقي المصابين من الاحتياج إلى العناية المركزة.
أهمية اللقاح:
وشددت استشارية مكافحة العدوى على أهمية أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها.
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