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نصيحة من استشارية للمواطنين: خذوا اللقاح لهذه الأسباب

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

نصيحة من استشارية للمواطنين: خذوا اللقاح لهذه الأسباب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت استشارية مكافحة العدوى الدكتور مها العلاوي أن وزارة الصحة العامة البريطانية وجدت بأن المصابين بالسلالة المتحورة ممن أخذوا اللقاح هم أقل عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 96%.

لقاح

ووجهت الاستشارية خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية نصيحة إلى المواطنين بأخذ اللقاح وقالت: إن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وحتى في حالة الإصابة يقي المصابين من الاحتياج إلى العناية المركزة.

أهمية اللقاح: 

وشددت استشارية مكافحة العدوى على أهمية أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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