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بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام
يشتمل على مقرر إدارة الجودة الشاملة والموارد البشرية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الكلية التقنية بالخرج ، عن بدء التسجيل في البرنامج التكميلي لخريجي دبلوم الإدارة المكتبية والسكرتارية في كلية المجتمع بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
10 ساعات معتمدة:
وأوضحت الكلية أن البرنامج التكميلي يشتمل على مقرر إدارة الجودة الشاملة ومقرر إدارة الموارد البشرية بعدد 10 ساعات معتمدة ، لافتة إلى أن اجتياز البرنامج يمكن الطلاب من الالتحاق ببرنامج البكالوريس بالكلية تخصص إدارة عامة حسب شروط القبول المعتمدة.
موعد البرنامج:
ويعقد البرنامج التكميلي خلال الفترة المسائية بمقر الكلية في حي المصيف شرق مدينة السيح.
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