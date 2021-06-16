حساب المواطن: لا يوجد تاريخ محدد لفتح باب التسجيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج.

ولفت البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح باب التسجيل، علماً بأنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع يوم 10 يونيو الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل دفعة يونيو 2021 :

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

الإفصاح عن أي دخل إضافي للمستفيد:

وسابقًا أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 على أهمية الإفصاح عن الدخل في حال وجود دخل إضافي، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

وأوضح البرنامج أنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم.

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية.

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