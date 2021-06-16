أسعار النفط تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، لتواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي.

برنت اليوم:

وسجل خام برنت 74.63 دولار للبرميل على تصعيد التداولات.

وارتفع خام برنت 64 سنتاً أو 0.86% إلى 74.63 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 1.6% يوم أمس الثلاثاء، حيث شجع تراجع المخزونات وتعافي الطلب المستثمرين والإقبال عليه.

الخام الأمريكي:

وزاد الخام الأميركي 57 سنتاً أو 0.80% إلى 72.89 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.7% في الجلسة السابقة.

وتراجعت مخزونات النفط 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 حزيران، وفقاً لمصدرين بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.

وقال مسؤولون تنفيذيون من كبار تجار النفط إنهم يتوقعون أن تظل الأسعار فوق 70 دولاراً للبرميل والطلب بالعودة إلى مستويات ما قبل الوباء في النصف الثاني من العام 2022، بعد التعافي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الكبيرة في آسيا كالصين.

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