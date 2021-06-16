الصحة: بخاخات حساسية الصدر ليست موانع لتلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن بخاخات حساسية الصدر ليست موانع لتلقي لقاح كورونا.

لا يعتبر من الموانع:

وقالت الوزارة ردًا على استفسار عبر حساب “الصحة 937″، إن بخاخ حساسية الصدر لا يعتبر من موانع تلقى لقاح فيروس كورونا ويُعتبر الأشخاص المصابون بالأمراض الرئوية المزمنة مثل الربو وحساسية الصدر من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا.

جرعات لقاح كورونا:

من جهة أخرى أظهرت بيانات وزارة الصحة، يوم أمس الثلاثاء، وصول الجرعات المُعطاة من لقاح فيروس كورونا لأكثر من 16 مليون جرعة تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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