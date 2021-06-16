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أصدرت "الصحة" دليلاً توعوياً شاملاً عن النساء واللقاح تحت عنوان (لماذا يجب على النساء أخذ اللقاح؟) حيث يهدف للتوعية وتشجيع النساء على أخذ اللقاح، ويجيب عن أهم الاستفسارات والشائعات المتداولة، ويتضمن الطرق السليمة والصحيحة لأخذ اللقاح.
وقامت "الصحة" بنشر الدليل عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، ويتناول الدليل عدداً من المواضيع المهمة لكل ما تحتاج إليه المرأة لأخذ اللقاح وعلاقته بالدورة الشهرية، والخصوبة، والحمل والرضاعة، والتجميل، وسرطان الثدي، كورونا وتكيس المبايض، ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي:
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/Female-COVID-19Vaccines.pdf.
تأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد-19، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة، التي ستُسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 11:53 AM
يتناول الدليل عدداً من المواضيع المهمة لكل ما تحتاج إليه المرأة"الصحة" تُصدر دليلاً توعوياً شاملاً عن النساء واللقاح
أصدرت "الصحة" دليلاً توعوياً شاملاً عن النساء واللقاح تحت عنوان (لماذا يجب على النساء أخذ اللقاح؟) حيث يهدف للتوعية وتشجيع النساء على أخذ اللقاح، ويجيب عن أهم الاستفسارات والشائعات المتداولة، ويتضمن الطرق السليمة والصحيحة لأخذ اللقاح.
وقامت "الصحة" بنشر الدليل عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، ويتناول الدليل عدداً من المواضيع المهمة لكل ما تحتاج إليه المرأة لأخذ اللقاح وعلاقته بالدورة الشهرية، والخصوبة، والحمل والرضاعة، والتجميل، وسرطان الثدي، كورونا وتكيس المبايض، ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي:
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/Female-COVID-19Vaccines.pdf.
تأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد-19، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة، التي ستُسهم -بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره.
، "الصحة" تُصدر دليلاً توعوياً شاملاً عن النساء واللقاح ،
المصدر : الخليج 365
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