، رجل تحت الفستان.. فيديو محرج لعروس في يوم زفافها ،

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفًا، رصد موقفًا محرجًا تعرضت له عروس في حفل زفافها بالفلبين.
وظهرت عروس برفقة عريسها في الفيديو، وهما يسيران إلى المكان المخصص لهما في الزفاف؛ إلا أن الأمور لم تنتهِ كما كان مخططًا لها.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، بدت العروس تعاني من صعوبة في التنقل أثناء سيرها بالفستان الذي بدا مرفوعًا من الأمام، كما جرت العادة في تصاميم الأزياء المخصصة لمثل هذه المناسبة.
وكانت المفاجأة وجود شخص تحت فستان العروس، تنحصر مهمته في جعل الفستان مرفوعًا، ليظهر بشكل أنيق وملفت.
وتقوم بيوت الأزياء عادة بوضع بطانة بأطواق دائرية تحت الفستان، من أجل رفعه؛ وهو ما لم يتوفر لهذه العروس.
وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد الفيديو الشخص الذي كان يسير على يديه ورجليه تحت الفستان، بعدما فشل في إخفاء ظهوره من الثوب.
رجل تحت الفستان.. فيديو محرج لعروس في يوم زفافهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-16
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفًا، رصد موقفًا محرجًا تعرضت له عروس في حفل زفافها بالفلبين.
وظهرت عروس برفقة عريسها في الفيديو، وهما يسيران إلى المكان المخصص لهما في الزفاف؛ إلا أن الأمور لم تنتهِ كما كان مخططًا لها.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، بدت العروس تعاني من صعوبة في التنقل أثناء سيرها بالفستان الذي بدا مرفوعًا من الأمام، كما جرت العادة في تصاميم الأزياء المخصصة لمثل هذه المناسبة.
وكانت المفاجأة وجود شخص تحت فستان العروس، تنحصر مهمته في جعل الفستان مرفوعًا، ليظهر بشكل أنيق وملفت.
وتقوم بيوت الأزياء عادة بوضع بطانة بأطواق دائرية تحت الفستان، من أجل رفعه؛ وهو ما لم يتوفر لهذه العروس.
وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد الفيديو الشخص الذي كان يسير على يديه ورجليه تحت الفستان، بعدما فشل في إخفاء ظهوره من الثوب.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
09:54 AM
كانت تعاني من صعوبة في السير
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفًا، رصد موقفًا محرجًا تعرضت له عروس في حفل زفافها بالفلبين.
وظهرت عروس برفقة عريسها في الفيديو، وهما يسيران إلى المكان المخصص لهما في الزفاف؛ إلا أن الأمور لم تنتهِ كما كان مخططًا لها.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، بدت العروس تعاني من صعوبة في التنقل أثناء سيرها بالفستان الذي بدا مرفوعًا من الأمام، كما جرت العادة في تصاميم الأزياء المخصصة لمثل هذه المناسبة.
وكانت المفاجأة وجود شخص تحت فستان العروس، تنحصر مهمته في جعل الفستان مرفوعًا، ليظهر بشكل أنيق وملفت.
وتقوم بيوت الأزياء عادة بوضع بطانة بأطواق دائرية تحت الفستان، من أجل رفعه؛ وهو ما لم يتوفر لهذه العروس.
وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد الفيديو الشخص الذي كان يسير على يديه ورجليه تحت الفستان، بعدما فشل في إخفاء ظهوره من الثوب.
، رجل تحت الفستان.. فيديو محرج لعروس في يوم زفافها ،
المصدر : الخليج 365
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