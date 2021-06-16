شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون البلدية: 1.5% قيمة تأمين المباني السكنية من تكلفة الإنشاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.5 % من تكلفة إنشاء المبنى.

وقال حسن الحازمي المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان موعد تطبيق كود البناء السعودي أن عدد المكاتب المرخص بتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة تصل إلى نحو 800 مكتب هندسي، وفقًا لـ "الأقتصادية".

وأشار إلى أن العمل جار أيضا على زيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق المملكة.

ويذكر أن كود البناء السعودي للقطاع السكني جاء ليحد من وجود ما يسمى "فلل الكراتين"، ويصحح الأخطاء والتجاوزات المخالفة للأنظمة، التي تحصل في بعض المباني السكنية، حيث سيتم تطبيقه مطلع يوليو المقبل.