شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الكاتب سليمان الجمهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفي اليوم الأربعاء الإعلامي سليمان الجمهور عن عمر يناهز 60 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية تسببت في نقله للمستشفى.

ونعى ناشطون وكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي الكاتب سليمان الجمهور، داعين أن يتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واسرة "صدى" التي المها الخبر اذ تتقدم بالتعازي لأسرة الفقيد وتسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

الجدير بالذكر أن الكاتب سليمان الجمهور من مواليد مدينة الرياض عام 1957م، وهو صحافي وكاتب في عدد من الصحف، ويعتبر من أشهر الصحفيين في المملكة، حيث عمل في العديد من الصحف السعودية والهيئات الحكومية.