شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح إجراءات التعامل مع مصاب كورونا المعزول في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن إجراءات التعامل مع مصاب فيروس كورونا المستجد المعزول في المنزل؛ حيث نصحت بالبقاء على مسافة آمنة منه وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.

وأكدت الوزارة، على ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل مع الشخص المصاب أو أدواته الشخصية كالأطباق، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية التي يستخدمها المصاب، لافتة إلى تطهير الأسطح التي تتم ملامستها كثيرًا مثل مفاتيح الأنوار ومقابض الأبواب وغسل اليدين وبعد لمس المريض أو أداوته أو طعامه لمدة لا تقل عن 40 ثانية.

وفي السياق نفسه، شددت وزارة الصحة على ضرورة توعية الأطفال بشأن سبل الوقاية وحمايتهم من انتقال العدوى وغسل الملابس وأغطية الفراش الخاصة بالمعزول أو بالماء الدافئ والمنظفات وتجفيفها.