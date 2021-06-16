شكرا لمتابعة خبر عن السلطات اللبنانية تحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيروت (صدى):

تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، من إحباط عملية تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة، كانت مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وكشفت المديرية، أنه بعد إبلاغ عناصر الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنوا من ضبط 37،2 كيلوجرامًا (حوالى ربع مليون حبة) كبتاغون مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم، بينما معاملات الشحن تمت بواسطة بطاقة هوية مزورة.

وأوضحت أنه تم تحديد هوية المتورطين الرئيسيين في العملية، وعددهم ثلاثة؛ حيث تم توقيفهم واعترفوا أنهم يؤلفون شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها الموقوف الأول، الذي كلف الآخرين بالانتقال الى منطقة البداوي (شمالي لبنان) واستلام شحنة مضخات المياه الكهربائية المهربة من سوريا والتي تحتوي على حبوب الكبتاغون، ونقلها إلى بيروت.