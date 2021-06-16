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فتاة تتعرض للتعنيف من أسرتها في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلاغًا يفيد بتعرض فتاة للتعنيف من ذويها في منطقة الرياض.

وأكد مواطنون أن الفتاة تتعرض للتعنيف والاعتداء من والدها ووالدتها وعمها، ما دفعها لإنشاء حساب على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لتشكو من التعنيف الذي تتعرض له.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع البلاغ لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما ورد في مقطع فيديو للفتاة، للتعامل مع الواقعة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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