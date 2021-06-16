شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تتعرض للتعنيف من أسرتها في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلاغًا يفيد بتعرض فتاة للتعنيف من ذويها في منطقة الرياض.

وأكد مواطنون أن الفتاة تتعرض للتعنيف والاعتداء من والدها ووالدتها وعمها، ما دفعها لإنشاء حساب على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لتشكو من التعنيف الذي تتعرض له.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع البلاغ لافتًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما ورد في مقطع فيديو للفتاة، للتعامل مع الواقعة.