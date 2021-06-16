«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 43

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال لـ10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن ضمن الدفعة الـ43 (دفعة شهر يونيو 2021).

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