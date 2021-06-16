مكافأة نهاية الخدمة لن تتأثر بعد دمج مؤسسة التقاعد في «التأمينات»

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد عدم تأثر مكافأة نهاية الخدمة بعد قرار الدمج، مشددة على أن لا علاقة للمؤسستين بمكافأة نهاية الخدمة.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني في ضوء ردها على عدد من الأسئلة الشائعة إلى أن قنوات التواصل مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.

وحول الخاضعين لبرنامج مد الحماية ذكرت: أنه سيستمر الوضع كما هو من ناحية التعاملات الخاصة بكل جهة.

وأعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لا سيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

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