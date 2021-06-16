تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح وأتربة على بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، حفر الباطن، القطيف» والرياض «الخرج، الرين، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، السليل، وادي الدواسر» ونجران «شرورة» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك هطول للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية بمناطق جازان «الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، النماص، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، المندق، الباحة، بلجرشي، بني حسن» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، ميسان»