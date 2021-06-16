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تعرف على حالة الطقس اليوم في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الأربعاء، انتشار سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة).

 

وتوقع أيضا، أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

 

وأشار المركز في تقرير له، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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