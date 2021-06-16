السعودية | “الشؤون البلدية”: تأمين المباني السكنية 1.5% من تكلفة إنشاء المبنى

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وضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يوم أمس (الثلاثاء)، قيمة تأمين المباني السكنية، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية.وذكر المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية بالوزارة، حسن الحازمي، أن تكلفة التأمين ستكون 1.5 % من تكلفة إنشاء المبنى، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين والوساطة أو المهندسين والمقاولين.