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السعودية تستقبل الغبيرة ورياحاً مثيرة للأتربة لمدة 60 يوماً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

السعودية تستقبل الغبيرة ورياحاً مثيرة للأتربة لمدة 60 يوماً

الموسم يشهد ارتفاعاً لدرجات الحرارة ورمالاً زاحفة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، بعض السمات المناخية لموسم الغبيرة في الفترة المقبلة على المملكة.

تعامد الشمس: 

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء، إن هذه الأيام تشهد تعامد الشمس على البحر الأحمر، ما يتسبب في حدوث منخفض جوي في أعلاه ومرتفع في أسفله، الأمر الذي يؤدي إلى هبوب رياح شمالية مثيرة للغبار والأتربة على سواحله، تُعرف باسم “الغبيرة”.

أتربة ورياح: 

وتابع أن هبوب الرياح المثيرة للأتربة في هذا الموسم الذي يستمر لمدة 60 يومًا، يبدأ في 22 يوليو ويستمر حتى موسم “سهيل” نهاية أغسطس، موضحاً أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا لدرجات الحرارة ورمالًا زاحفة، ولذلك يُنصح بتجنب السفر في أوقات الظهيرة خلال الـ60 يومًا المقبلة.

ولفت الزعاق إلى أنه سيشهد هبوب رياح البوارح الحارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، كما يشهد هبوبًا لرياح “الغبيرة” على المناطق الجنوبية الغربية في جازان وتهامة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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