توقعات بارتفاع درجات الحرارة اليوم مع أمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء أن تشهد المملكة ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات 5 مناطق.

طقس اليوم:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه متوقع اليوم الأربعاء 1442/11/6هـ إن شاء الله أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ورياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض الشرقية والساحل الغربي مثيرة للأتربة.

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

أتربة وغبار:

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

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