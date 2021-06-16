العنف الأسري يتفاعل مع شكاوى معنفة الرياض: جارٍ اتخاذ اللازم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكاوى فتاة تتعرض للتعنيف من ذويها في منطقة الرياض.

تعنيف:

وأوضح مواطنون أن الفتاة تتعرض للتعنيف والاعتداء من والدها ووالدتها وعمها، ما دفعها لإنشاء حساب على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لتشكو من التعنيف الذي تتعرض له.

تفاعل:

ورد مركز بلاغات العنف الأسري أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما ورد في مقطع الفيديو، للتعامل مع الواقعة.



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