- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم العنف الأسري يتفاعل مع شكاوى معنفة الرياض: جارٍ اتخاذ اللازم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16
العنف الأسري يتفاعل مع شكاوى معنفة الرياض: جارٍ اتخاذ اللازم
أكد أنه سيتم التعامل مع الواقعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكاوى فتاة تتعرض للتعنيف من ذويها في منطقة الرياض.
تعنيف:
وأوضح مواطنون أن الفتاة تتعرض للتعنيف والاعتداء من والدها ووالدتها وعمها، ما دفعها لإنشاء حساب على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لتشكو من التعنيف الذي تتعرض له.
تفاعل:
ورد مركز بلاغات العنف الأسري أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما ورد في مقطع الفيديو، للتعامل مع الواقعة.
شارك الخبر